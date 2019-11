Zaterdag 2 november is het landelijke natuurwerkdag. In heel Nederland zetten vrijwilligers zich in voor de natuur. Thema dit jaar is biodiversiteit, ofwel het aantal soorten planten en dieren in een bepaald gebied. De biodiversiteit in Nederland is de laatste decennia flink teruggelopen. In Drenthe wordt op 62 locaties in de natuur gewerkt. Op Tjak ging kijken wat er op de Kampsheide bij Balloo moet gebeuren.