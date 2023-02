Fraude- en drugszaak rond paardenfokkerij Assen wordt hervat

De twee broers Gerrie (49) en Alex N. (51), hun 71-jarige moeder en 46-jarige vriendin uit Assen moeten vandaag voor onder meer fraude en drugs rondom een paardenfokbedrijf in Assen voor de rechtbank in Groningen verschijnen.

In november werd de zaak uitgesteld vanwege doodsbedreigingen aan het adres van Gerrie N. en een advocaatwissel door zijn oudere broer.

Tien panden doorzocht

De politie pakte het viertal in 2018 op na een inval in de paardenfokkerij van de 71-jarige vrouw en haar jongste zoon Gerrie N.. Tien andere panden in Roden, Steenwijk en Amsterdam werden ook doorzocht. In de fokkerij vonden de agenten ruim 760.000 euro, dat was opgeslagen in een ton. Volgens een van de advocaten is dat geld eerlijk verdiend met de paardenhandel.

In het pand lagen verder wapens, waaronder een revolver die was verborgen in een klok. Ook lag er bijna een kilo hennep. Vorig jaar in juli was een schietincident op de fokkerij, maar dat staat volgens het OM los van deze zaak.

Op vrije voeten

Geen van de vier verdachten zit nog vast. Alex N. zat ten tijde van de afgebroken zitting in november voor witwassen nog een celstraf van anderhalf jaar uit. Omdat hij nog vastzat verscheen de man destijds wel op zitting. Zijn advocaat liet weten dat N. deze keer afwezig is.

Videoverbinding

Gerrie N. verscheen vanwege de doodsbedreiging in november niet voor de rechtbank in Assen. Als veiligheidsmaatregel stelde het Openbaar Ministerie (OM) voor dat bij de komende zitting een videoverbinding met hem wordt geregeld.

Aanhoudingsverzoek

Of de gehele zaak doorgaat, hangt nog af van een aanhoudingsverzoek die advocaat Sanne Schuurman gaat indienen. Schuurman staat de jongste broer bij in deze strafzaak. De rechter beslist pas op zitting of dit verzoek steekhoudend is en de zaak opnieuw moet worden aangehouden.