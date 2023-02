Kinderboerderij van verongelukte Isabelle (8) komt er: ‘Voor ons echt een geschenk'

Na twee jaar aan voorbereiding gaat het er nu van komen. Het terrein achter het complex De Boo is door de gemeente ter beschikking gesteld. Hier vindt het startmoment plaats. Overigens gaat er nog geen schop de grond in, dat gebeurt pas in het najaar. "Deze donderdag maken we de naam van de kinderboerderij bekend", vertelt Veenstra. "De ouders wilden graag dat op die belangrijke datum een begin zou worden gemaakt. Het was een heilig ding en het gaat nu gebeuren."