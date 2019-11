Muzieklijst Harry's Blues zondag 3 november 2019

Bernhard Reinke volgde in 1976 Eelco Gelling, die naar Golden Earring vertrok, op als gitarist in de Harry Muskee Band. Reinke is geboren in Utrecht (1952) maar maakte naam in Groningen. Daar treft hij Lou Leeuw en Herman Brood. Zijn verblijf bij de Harry Muskee Band is van korte duur. Hij maakt de opname van Love Vendetta mee, maar daarna zet Harry hem uit de band. Hij gaat terug naar Groningen en speelt bij Phoney and the Hardcore. Een verdere carrière in de popmuziek zit er niet in. Hij bekwaamt zich als gitarist meer in de richting van jazz en fusion. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en in zijn eigen studio, thuis in het Achterhoekse De Heurne, maakt hij in eigen beheer een album. Voor de zang schakelt hij Erik Hagelstein in maar bijna al het overige doet hij zelf. Het resultaat is het album Paradise.