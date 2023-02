Bovenkant Boazbrug in Meppeler centrum deels afgebroken

De Boazbrug in het centrum van Meppel is eind deze middag deels ingestort. Foto's laten zien dat het bovenste deel van de fietsersbrug is afgebroken.

De brandweer is aanwezig en heeft de overgang afgezet met rood lint. Ook de politie is gearriveerd om alles in goede banen te leiden. Een stuk van het naar beneden gekomen contragewicht schampte volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) een voorbijkomende vrouw, maar zij kwam met de schrik vrij.