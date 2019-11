Scholieren in Coevorden proeven aan techniek: ‘Er blijft angst voor vieze handen’

In de school is het een drukte van jewelste. In de ene hoek kunnen leerlingen lassen, even verderop zijn ze bezig met batterijen en ook wordt er gezaagd en een bouwwerk van blokken gemaakt.Het is de vierde keer dat De Nieuwe Veste een speciale dag voor techniek organiseert, samen met het bedrijfsleven en de gemeente Coevorden. “Het blijft hard nodig”, zegt docent Joost Engel. “Techniek vind je op steeds meer plaatsen in onze maatschappij, denk aan de zorg.”Toch blijft het moeilijk om jongeren te bewegen voor een technische studie of beroep. “Het heeft toch wel met imago te maken”, denkt Engel. “Er blijft veel angst voor vieze handen en lawaai. Maar dat is lang niet altijd zo.”De meeste leerlingen vinden de techniekdag prachtig. Leerling Nienke krijgt een laspistool in haar handen gedrukt en mag proberen een stukje te lassen. “Helemaal niet eng en best leuk om te doen.” Maar haar beroep er van maken? “Nee hoor, ik wil profvoetballer worden.”Andere leerlingen vinden het allemaal wel prima. “We hebben vandaag in elk geval geen rekenen of spelling, dus we vinden dit helemaal prima."