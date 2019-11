Oplossing voor bezuinigingen thuiszorg Hoogeveen: 'Laat mensen met arbeidsbeperking meedoen'

Mossel heeft het over wethouder Erwin Slomp van de gemeente Hoogeveen. Die kondigde gisteravond aan tijdens de raadsvergadering dat de bezuinigingen van 2 miljoen op de thuiszorg doorgaan. Daarbij zegde hij toe zich hard te maken dat er geen ontslagen vallen en dat de kwaliteit van de zorg behouden blijft door innovaties.[article:153679 Bezuinigingen op de thuishulp in Hoogeveen gaan door]Bij het bedenken van die innovaties heeft NNCZ een grote rol gehad. "We moeten af van het hokjesdenken", begint Mossel. " We moeten verbindingen maken en mensen mee laten doen in de samenleving. Natuurlijk kunnen we ook onze hakken in het zand steken, maar dat helpt niet." Mossel kijkt dan met name naar constructieve oplossingen om een zo'n groot mogelijke bezuiniging met zo weinig mogelijk negatieve gevolgen te realiseren. "Vergeet niet dat we te maken hebben met de meest kwetsbare doelgroep: ouderen tussen de 80 en 90 jaar die afhankelijk van zorg zijn."Als voorbeeld noemt ze mensen die afhankelijk zijn van huishoudelijke zorg. "Het aantal uur huishoudelijke hulp wordt door de voorgenomen bezuinigingen naar beneden gebracht. Als je nu hetzelfde werk laat doen door een zorgprofessional en daarnaast door iemand met een arbeidsbeperking, krijg je toch hetzelfde werk gedaan als voorheen. Dan heeft iedereen er baat bij en geef je meer mensen in de maatschappij een rol."De bezuinigingen van 2 miljoen treft alle thuiszorgorganisaties in Hoogeveen. Bij NNCZ zou het gaan om het verdwijnen van 70 tot 100 arbeidsplaatsen. "We weten dat de zorgdruk over twee jaar weer gaat toenemen. Wij willen onze mensen die boventallig zijn dan ook niet ontslaan, maar ze in die periode van twee jaar een ontwikkeltraject laten doen, zoals bijscholing. Ze kunnen dan doorgroeien en betere praktijkervaring opdoen. Dat scheelt ons transitiekosten, het scheelt de gemeente bijstandskosten, het scheelt het UWV WW-situaties en wij hoeven niet opnieuw mensen in te werken."De komende tijd gaat NNCZ met andere thuiszorgorganisaties, het UWV en de gemeente Hoogeveen om tafel om deze plannen verder uit te werken.