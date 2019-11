Jarige Roelf krijgt kerstboom van 500 bierkratten

Donderdagavond werd Roelf naar zijn zusje gelokt, zij is kapster. Na het knippen moest hij nog maar even een kopje koffie drinken want hij mocht nog niet naar huis. "Toen voelde ik al nattigheid. We zijn wel aardig creatief binnen de vriendengroep dus ik had al een vermoeden dat ze gekkigheid zouden uithalen", vertelt Roelf die de actie hartelijk kan waarderen.Toen het kapsel van Roelf onder handen werd genomen had een groep van 25 vrienden en vriendinnen de kerstboom opgestapeld. "Ik verkoop planten en in december ook kerstbomen. Vandaar die enorme boom van 500 kratjes, ze hebben zelfs lampjes", glundert de Abraham.Of zijn vrienden alle 12.000 flesjes ook hebben leeggedronken is niet bekend. "Ze lusten wel graag een borrel, maar dit zijn er wel heel veel", sluit de jarige bewoner van de Gasselterweg af.