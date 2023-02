Oekraïners in Ambachtsschool Emmen: ‘Komen hier straks allemaal Lada’s?’

Uitzicht

Anderen zijn vooral nieuwsgierig naar de toekomst van het gebouw na de vluchtelingenopvang. Al twee jaar geleden kondigde de gemeente de verkoop van het pand aan. Vorige week ging die na alle vertraging eindelijk van start. Het idee is dat het jongste deel van het pand (aan de zijde van de Weerdingerstraat) tegen de vlakte gaat. Het resterende en meest markante deel aan de Stationszijde blijft bewaard. De vraag is wat er voor terugkomt en wat het gaat doen met het uitzicht. Links en rechts bestaan daar wat zorgen over.

Twee oudere heren hebben net gesproken met burgemeester Eric van Oosterhout over hun bevindingen. Een hoopte eigenlijk op nieuws over de toekomst van het pand. "Wellicht is er een maquette, dacht ik." Hij heeft, net als zijn tafelgenoot, zeker begrip voor de opvang van Oekraïners.

Overlast stationsgebied

Maar die tafelgenoot twijfelt alleen of de locatie wel de beste is. Hij wijst op de overlast die de buurt heeft ondergaan door daklozen en veiligelanders in het aanpalende stationsgebied. Het wordt naar zijn idee wel erg druk in dit deel van Emmen. Volgens de gemeente vinden er weinig tot geen incidenten plaats met de Oekraïners die Emmen al opvangt. Maar deze meneer denkt er het zijne van. "Het gaat om 360 plekken, hé. Die mensen zitten straks allemaal niet binnen."