Cameratoezicht rond station Beilen na toename fietsendiefstallen

De gemeente Midden-Drenthe gaat het stationsgebied in Beilen voorzien van camera's. Deze moeten het stijgende aantal fietsendiefstallen en vernielingen tegengaan.

"We vinden dat de situatie daar onveiliger wordt, er zijn heel veel fietsendiefstallen", constateert waarnemend burgemeester Cees Bijl. "Er is een relatief grote kans dat je fiets wordt gestolen, dat geeft geen goed gevoel. Openbaar vervoer moet veilig zijn."

In de laatste vier maanden van 2022 sloegen fietsendieven 101 keer toe bij het station, een jaar eerder was dat 51 keer en eind 2020 werden 24 fietsen ontvreemd. "De laatste tijd worden er veel elektrische fietsen gestolen", weet Bijl.

Extra politiecontroles konden de diefstalgolf niet voorkomen. Omdat het niet mogelijk is dag en nacht een agent te laten surveilleren, kiest de gemeente nu dus voor cameratoezicht. Bijl: "Dit is een makkelijk technisch hulpmiddel om dag en nacht oog op de situatie te hebben."

De camera's worden in eerste instantie twee maanden gebruikt. De bedoeling is dat allereerst preventief werken, maar beelden kunnen ook gebruikt worden bij opsporing van fietsendieven. Ondertussen wordt volgens Bijl met de NS gesproken over andere maatregelen, zoals extra bewaakte fietsenstallingen- en kluizen.