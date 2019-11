Broer vermiste Anneke Nevels maakt zich grote zorgen

Emmenaar Henk vertelt dat zijn zus in maart al eens twee weken opgenomen is geweest bij de GGZ. "De partner van Anneke belde de GGZ op het moment dat zij het huis wilde verlaten. Tevergeefs heeft hij geprobeerd het portier van haar auto los te trekken", zegt Henk.Inmiddels is Henk de wanhoop nabij, al heeft hij er wel vertrouwen in dat de politie goed haar werk doet. Henk en Anneke's partner probeerden er via de bank achter te komen of Anneke een extra rekening had geopend, waar ze eventueel geld van zou kunnen opnemen. Vanwege de privacy geeft de bank die informatie echter niet aan hen vrij. "Maar het gaat wel om een mensenleven", aldus de ongeruste broer.Henk vermoedt dat opgekropte stress op het werk er bij Anneke voor heeft gezorgd dat de bom is gebarsten. Anneke is namelijk niet eerder vermist geweest.Anneke Nevels is volgens de politie in de war, heeft diabetes, gebruikt medicatie en draagt normaal gesproken een bril, maar deze heeft zij thuis laten liggen. De 55-jarige vrouw is in onbekende richting van Erica vertrokken in een grijze Peugeot.Nevels droeg een paarse pyjamabroek met een paars-rood-zwart gestreept shirt. Ze heeft kastanjerood haar tot op de schouders.Mensen die haar hebben gezien worden verzocht om contact op te nemen met de politie. "We maken ons ernstige zorgen gezien haar situatie", aldus een politiewoordvoerder.