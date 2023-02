Inwoners blijven met vragen achter na presentatie geluidsonderzoek windmolens: ‘En nu?’

"Ik was altijd gematigd in de windmolendiscussie", vertelt een inwoner uit Nieuw-Buinen. "Ik vind het belangrijk om mee te doen in de energietransitie, ook voor mijn eigen kinderen. Maar nu ze er staan, maken ze een hoop lawaai. Ik vraag me dan af: moet het op deze manier? Je hoort constant gezoef."

De aanwezige omwonenden hebben hun vraagtekens bij het onderzoeksrapport. En dan met name over de meetperiode. Er is gemeten in mei-augustus in 2020 en in dezelfde periode vorig jaar. Volgens onderzoeker Mike Dijkstra van LBP Sights is dit nodig voor een representatief beeld. "We kunnen niet mei gaan vergelijken met februari."