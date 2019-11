Aandeelhouders Groningen Airport Eelde koersen aan op vertrek directeur

Marco van de Kreeke ligt al een tijdje onder vuur van de aandeelhouders. Dat zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Tynaarlo, Assen en Groningen. Zijn functioneren staat ter discussie. Van de Kreeke zit ziek thuis.Marco van de Kreeke kwam in 2012 naar Groningen Airport Eelde. Daarvoor was hij directeur van de luchthaven op het eiland Bonaire en van Kilimanjaro Airport in Tanzania. Hij kreeg in Drenthe de opdracht om Groningen Airport Eelde verder uit te bouwen.De directeur stelde in 2012 na zijn benoeming dat hij er voor wilde zorgen dat de luchthaven ‘zwarte’ cijfers zou schrijven. Bovendien moest het aantal bestemmingen fors worden uitgebreid.In 2013 volgde een strategisch beleidsplan met de titel ‘Werelden Verbinden’. In deze visie schreef de directie van de luchthaven haar plannen voor de komende jaren. Een groei naar 600.000 passagiers en winstgevend in 2020.In dit rapport werd al melding gemaakt van de zoektocht naar mogelijkheden voor een zogenoemde ‘hubverbinding’. Als passagier zou je vanaf Groningen Airport Eelde via zo’n grote hub de wereld over kunnen vliegen. Bovendien is Eelde daarmee ook vanuit de rest van de wereld via de lucht bereikbaar.Van de Kreeke en Groningen Airport Eelde zagen het aantal passagiers wel groeien, maar niet in een tempo waarin de luchthaven in 2020 rendabel zou zijn. Winst is er nog nooit gemaakt. Vluchten komen en vluchten gaan. RyanAir bijvoorbeeld kwam en verdween weer. WizzAir schrapte, ondanks het succes van de lijndienst, de vlucht naar Gdansk in Polen.Een gevolg van de dynamiek in de luchtvaart. Luchtvaartmaatschappijen gaan vliegen waar ze denken de meeste winst te kunnen maken en waar de kosten het laagst zijn. Groningen Airport Eelde ligt wat dat betreft in een regio in Nederland waar de bevolkingsdichtheid klein is en dus minder gunstig voor de luchthaven.Ook Transavia is van mening dat de bezetting van de vliegtuigen vanaf Eelde te laag is. De vlucht naar Londen met FlyBe, in opdracht van Stobart Air, voldoet wel. AIS Airlines vliegt dagelijks naar Kopenhagen.De hubverbinding heeft Marco van de Kreeke met zijn team gerealiseerd. Nordica Air vloog in opdracht van de luchthaven naar Kopenhagen en München. Brussel was ook de bedoeling, maar die lijndienst is vanwege het ontbreken van belangstelling niet van de grond gekomen.Met miljoenen uit het routefonds is de lijndienst een tijdje in de lucht gehouden. Het aantal passagiers groeide, maar niet hard genoeg om rendabel te zijn. Bovendien wilde Nordica zelf alleen nog maar vliegen als het voor de inwoners van Letland voordeel opleverde.Nordica vloog met een ‘VIP-bus op een dienst die je met een taxi zou moeten uitvoeren', zo zeggen luchtvaartdeskundigen. Nordica verdween toen het routefonds van de luchthaven niet meer als pinapparaat gebruikt kon worden. Het aantal passagiers groeide wel degelijk, maar niet snel genoeg om de lijndiensten rendabel te laten zijn.Sinds het vertrek van Nordica Air ligt Groningen Airport Eelde nog meer dan in het verleden onder een vergrootglas. De aandeelhouders wilden groei van de luchthaven. Zeker na het besluit om in tien jaar 46 miljoen euro te investeren.Directeur Marco van de Kreeke ligt flink onder vuur van de aandeelhouders van de luchthaven. Hij kreeg de opdracht om na het vertrek van Nordica Air fors te bezuinigen en een pas op de plaats te maken als het gaat om grote investeringen. Van de Kreeke moest oplossingen zoeken.Tot op heden is er weinig rust rondom de luchthaven. De Raad van Commissarissen stapte op na interne discussie over de toekomst van Groningen Airport Eelde. Uiteindelijk zijn er nu drie nieuwe leden van de Raad van Commissarissen.De aandeelhouders van de luchthaven eisten dat de commissarissen dichter op de directie zouden gaan opereren. Daarmee moet een crisis als met Nordica Air worden voorkomen. Bovendien moet de luchthaven regelmatig tussentijdse rapportages inleveren bij de aandeelhouders.De bouw van een nieuwe brandweerkazerne is uitgesteld, omdat de kosten veel hoger uitvallen dan in eerste instantie was ingeschat. En in de luchtvaartsector zelf zijn ook veel ontwikkelingen. Faillissementen van bijvoorbeeld Thomas Cook en een aantal luchtvaartmaatschappijen.Het faillissement van Thomas Cook zorgt er in ieder geval voor dat de gereserveerde stoelen van de maatschappij op vluchten vanaf Eelde op een andere manier verkocht moeten worden. Bovendien speelt in Nederland de komst van Lelystad Airport mee. Een concurrent voor Groningen Airport Eelde.Zaken waar Van de Kreeke overigens weinig aan kan doen. Wel hebben ze invloed op de toekomst van de luchthaven.Een deel van de aandeelhouders is akkoord met het vertrek van de directeur. Als alle aandeelhouders hun fiat hebben gegeven, dan is het vertrek definitief. En dan volgt ongetwijfeld een persbericht met daarin de mededeling dat het vertrek van Van de Kreeke ‘in goed overleg’ tot stand is gekomen.