NLdoet zoekt Drentse organisaties en vrijwilligers

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en hoopt eigenlijk dat er in Drenthe ook nog wat meer mensen en organisaties mee gaan doen. "We zijn al heel aanwezig in Drenthe, maar verhoudingsgewijs blijft deze provincie nog iets achter bij de rest van Nederland. Er zou dus nog zeker wat bij kunnen en daar gaan we voor”, zegt Marinka Peerdemann van NLdoet-organisator Oranje Fonds.Organisaties die hulp zoeken en vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen willen steken kunnen zich vanaf vandaag aanmelden op de website van NLdoet . Voor de klussen is een budget van 350 euro beschikbaar voor materialen of bijvoorbeeld vervoer.“Iedereen kan doen wat hij of zij leuk vindt. Er zijn heel veel doe-klussen zoals verven, timmeren, echt dingen maken. Schoonmaken gebeurt ook heel veel tijdens NLdoet. Maar er zijn ook meer verzorgingsklussen, aandachtsklussen zoals een uitje met ouderen of een verwenmiddag”, zegt Peerdemann.Kinderboerderij De Beekdalhoeve in Assen heeft al een paar keer meegedaan aan NLdoet. Het mes snijdt voor de kinderboerderij aan twee kanten. “Klussen die blijven liggen kunnen nu eindelijk worden gedaan en met een beetje geluk levert het ook nog wat extra vrijwilligers op. De laatste jaren zijn er wel een aantal mensen blijven hangen”, zegt penningmeester Richard Zijlstra.Ook dit jaar doet de kinderboerderij weer mee. “We willen graag een aantal hekken vervangen, want dat ziet er niet best meer uit. En ook dit jaar hopen we natuurlijk dat het weer een aantal nieuwe vrijwilligers oplevert. Die kunnen we altijd gebruiken.”NLdoet is een initiatief van het Oranje Fonds en wordt volgend jaar voor de zestiende keer georganiseerd. De actie is vooral bekend omdat leden van het koningshuis altijd fanatiek meedoen. Koning Willem-Alexander hielp dit jaar mee met de inrichting van een sprookjestuin op een kinderboerderij in Soest. Ook andere leden van het koningshuis zetten zich in het verleden in voor de actie.RTV Drenthe gaat dit jaar de NLdoet-actie ondersteunen. De omroep helpt NLdoet bij het vinden van nieuwe organisaties en vrijwilligers die mee willen doen. Ook wordt een RTV Drenthe-team geformeerd dat klussen gaat doen en wordt er verslag gedaan van de actie. NLdoet vindt in 2020 plaats op 13 en 14 maart.