Rechter wil psychiatrisch onderzoek straatrovers Haren

Het Openbaar Ministerie eiste werkstraffen tot 180 uur en jeugddetentie, gelijk aan het voorarrest. De rechter vindt dat er meer psychisch onderzoek nodig om tot een oordeel te komen.De rechter noemde met name de beroving op 23 en 27 april in Haren zeer ernstig. De jongeren hadden zich goed voorbereid. De jongste van het stel had een boksbeugel bij zich en gebruikte die. De politie hield uiteindelijk zes jongeren aan. Deze twee stonden twee weken geleden voor de kinderrechter. De zitting was besloten, omdat beiden minderjarig zijn. De uitspraak is wel openbaar.De straatrovertjes maakten telefoons, sigaretten en bankpasjes buit. De slachtoffers liepen verwondingen op. Deze twee zaken worden verwezen naar de rechter-commissaris. Die moet ervoor zorgen dat een psychiater, en eventueel een psycholoog, nader onderzoek verricht.Beide verdachten zijn eerder op strenge voorwaarden op vrije voeten gesteld, waar zij zich niet volledig aan hebben gehouden. De rapporten die er liggen laten een zorgelijk patroon zien. De ouders hebben geen grip meer op hun kroost.De rechter wil weten welk behandeltraject nodig is om deze jongeren weer op het rechte pad te krijgen. De zaak is voor onbepaalde tijd uitgesteld.De politie hield in totaal negen jongeren aan in verband met straatroven in Haren en Paterswolde. De overige zeven zijn volgens het OM nog steeds verdachte. Vanwege hun leeftijd vinden hun zaken achter gesloten deuren plaats.De zaak van twee jongeren die vandaag voor de rechter kwamen, werd wel openbaar behandeld omdat de jongens vaker met justitie in aanraking zijn gekomen.