'Nieuw dna-onderzoek naar dubbele moord in 2009'

Dat meldt De Telegraaf . "Natuurlijk hoop ik dat er eindelijk een doorbraak wordt geforceerd, maar ik verwacht er niet veel van. We zijn nu bijna veertien jaar verder en de moord is nog steeds onopgelost. Het beheerst mijn hele leven", zegt zoon Klaas Vis tegen de krant. Zijn broer uit Nieuw-Weerdinge gold enige tijd als een van de verdachten in de zaak.

De lichamen van Jurre (63) en Marrie (60) Vis werden op 10 september 2009 gevonden in hun huis. Ze waren door schot- en steekwonden om het leven gekomen. Een half jaar na de moord werd een zoon van het echtpaar opgepakt op verdenking van de moord. Drie jaar lang was hij verdachte, totdat het Openbaar Ministerie de stafzaak tegen hem beëindigde. Hij zat honderd dagen in voorlopige hechtenis en kreeg een schadevergoeding van 30.000 euro.

Het vuurwapen waarmee Jurre en Marrie Vis werden doodgeschoten is nooit gevonden. In 2019 werd in de haven van Vollenhove een pistool gevonden door magneetvissers. Uit onderzoek bleek dat het niet het moordwapen was.