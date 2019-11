Jens Dekker is winnen niet verleerd

Achter Dekker werd Ryan Kamp tweede, Gerben Kuypers eindigde kwam als derde over de streep.Vorige week maakte Dekker zijn rentree. In Oudenaarde wist hij zijn tweede wedstrijd te winnen. Dekker nam na een halve ronde de leiding, om deze niet meer af te staan.Vader Dick Dekker laat weten dat het in de slotronde toch nog even spannend werd: "In de laatste klim, gaf Jens nog een keer gas en liet iedereen achter."Dekker, die lang met ademhalingsproblemen bij zware inspanningen in combinatie met voedselintolerantie kampte, moet het nog wel rustig aan doen. "We bouwen de belasting langzaam op. Dit weekend komt hij dan ook niet meer in actie", laat Dekker senior weten.