Drentse ziekenhuizen gaan staken voor betere cao

Half maart sluiten tientallen ziekenhuizen in het hele land de deuren voor niet-spoedeisende hulp. In Drenthe doen in elk geval het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en Isala in Meppel mee, meldt vakbond FNV Zorg & Welzijn. CNV verwacht dat bij de Treant-ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen ook actie gevoerd zal worden.