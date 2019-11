Verdachte brandstichting kippenschuren langer vast: ‘Een doodnormale jongen die erg geschrokken is’

Volgens de advocaat stak de man een bestelauto in brand en besefte hij niet dat de brand over kon slaan naar de twee kippenschuren. Bij de brand op 7 juli kwamen 100.000 kuikens om het leven.De man uit Hoogezand stond vandaag voor het eerst in de openbaarheid voor de rechtbank. De zaak werd niet inhoudelijk behandeld, omdat er nog een Multirapportage moet worden opgemaakt. De zaak is uitgesteld naar 24 januari. Zolang blijft de Hoogezander in voorarrest.Morra vroeg aan de rechtbank de Hoogezander op vrije voeten te stellen. Volgens hem was hier geen sprake van een 12-jaarsgrond. Dit houdt in dat hij een straf van 12 jaar of langer kan verwachten voor de daad. Ook ziet Morra het niet gebeuren dat de Hoogezander opnieuw zo’n daad pleegt.De rechtbank besliste anders: "U heeft geen inzicht gegeven wat uw beweegreden zijn geweest, dus kunnen wij een herhaling niet uitsluiten", zei de rechter. Die vond dat er ernstige bezwaren zijn, zoals "de 12-jaarsgrond en de geschokte rechtsorde." De brand heeft voor veel beroering gezorgd, omdat er zoveel dieren daarbij de dood vonden. "De kans bestaat dat uw vrijlating maatschappelijk onrust veroorzaakt."De reclassering krijgt wel de opdracht om te onderzoeken of de voorlopige hechtenis kan worden geschort op bepaalde voorwaarden, zoals het elektronisch toezicht. De zitting in januari heeft opnieuw geen inhoudelijke karakter, omdat de rapportages dan nog niet gereed zijn. De inhoudelijke behandeling is waarschijnlijk eind februari.