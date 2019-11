Pas op: 'dode' egels zijn niet altijd dood!

help de egel de winter door!

Wesselink en haar buurman wisten niet dat het dier nog leefde. Ze constateren naar aanleiding van de symptomen dat Ukkie dood is en leggen hem in de container.Wesselink meldt de gebeurtenis bij Egelwerkgroep Nederland. Zij willen het dier graag onderzoeken en sturen iemand om de egel op te halen. Als Wesselink de container opendoet om de egel eruit te halen, ziet ze heel voorzichtig een pootje bewegen.“Ik was natuurlijk in paniek”, vertelt Wesselink. “Ik heb Ukkie gelijk uit de container gehaald en in een handdoek gewikkeld. Thuis heb ik hem in een doos naast een kruik gelegd. Toen zag ik meerdere pootjes bewegen, maar Ukkie was er heel slecht aan toe. Ik heb hem toen naar de dierenarts gebracht.”Merel Klaarmond van Egelwerkgroep Nederland ziet dat dit probleem steeds vaker voorkomt: mensen gooien egels weg die dood lijken, maar het niet zijn. “In de winter gaan veel mensen in hun tuin aan de slag. Ze gaan snoeien of ruimen bladeren op. Ze vinden dan egels onder bladeren of tussen de struiken en denken dat het dier dood is.”Maar vaak zijn de egels helemaal niet dood, maar in een diepe winterslaap. “Egels in winterslaap hebben een hele lage lichaamstemperatuur, ze ademen nauwelijks, ze liggen opgekruld en lijken helemaal stijf”, vertelt Klaarmond. “Mensen vinden het vies en gooien de egel weg of begraven het.”Als je dus een opgerolde egel onder de struiken of bladeren vindt, is de kans groot dat het dier slaapt. “Dek de egel goed af door er bladeren overheen te leggen en laat hem met rust”, zegt Klaarmond. “Je kan ook wat kattenvoer en water in de tuin zetten. Als de egel wakker wordt, kan hij in ieder geval iets eten.”Egels slapen namelijk niet de hele winter door. Ze worden gemiddeld iedere zeven tot elf dagen wakker, maar dat kan wel per egel en per jaar verschillen. “Soms worden ze wakker, maar blijven ze in hun nest. Soms worden ze wakker, verlaten het nest en eten ze wat”, legt Klaarmond uit. Zo’n wakkere periode duurt meestal één tot twee dagen. “Ook als het erg koud is en het flink vriest worden egels wakker, omdat ze hun lichaam dan moeten opwarmen om niet dood te vriezen.”Wanneer je overdag een egel op straat of op een grasveld ziet liggen, moet je je wel zorgen maken. Egels zijn nachtdieren. Ze zullen nooit zomaar overdag op een onbeschutte plek gaan liggen. De kans is dan groot dat de egel ziek is. “Bij twijfel kan je altijd naar een dierenarts, de dierenambulance of een egelopvang bij jou in de buurt bellen. Zij zullen je advies geven over wat je dan het beste kan doen”, vertelt Klaarmond.En hoe is het met de gevonden egel Ukkie afgelopen? “Ukkie heeft bij de dierenarts nog vocht toegediend gekregen, maar hij was echt heel erg ziek”, vertelt Wesselink. “Hij is helaas overleden, maar hopelijk worden de levens van andere egels door dit verhaal gespaard.”