Rechters gewraakt in zaak rond 'zwarte erfenis' paardenfokkerij

De advocaten van de verdachte broers Gerrie (49) en Alex N. (51) en hun 71-jarige moeder uit Assen hebben de rechters in de zaak tegen hen gewraakt. Ze vinden de rechters vooringenomen.

De verdachten moesten zich vandaag verantwoorden voor onder meer fraude en drugs rondom een paardenfokbedrijf in Assen. De politie pakte ze in 2018 op na een inval in de paardenfokkerij van de 71-jarige vrouw en haar jongste zoon. Tien andere panden in Roden, Steenwijk en Amsterdam werden ook doorzocht. In de fokkerij vonden de agenten ruim 760.000 euro, verborgen in een ton.

Er ligt een verklaring van de moeder dat het geld afkomstig is uit de paardenhandel, verdiend door de inmiddels overleden vader van Gerrie en Alex. De advocaten willen drie paardenhandelaren spreken die het verhaal van de moeder zouden kunnen bevestigen.

OM vindt verhaal ongeloofwaardig

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt het verhaal van de moeder over die 'zwarte erfenis' hoogst onwaarschijnlijk. "Er ligt een zeer summiere verklaring die pas vijf jaar na de vondst van het geld is afgelegd. De verklaring is niet concreet en niet te verifiëren. Er worden geen namen genoemd van paarden of bedragen."