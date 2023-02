De Krulekoare Hoogeveen heeft nieuwe rolstoelschommel

"We zoeken nog personeel om tijdens NL Doet op 10 maart te helpen met het inrichten van de nieuwe tuin", zegt Loovers.

De attributen voor in de tuin zijn er al, maar ze moeten nog geplaatst worden. Aanmelden om te helpen met het inrichten van de tuin kan via de site van NL Doet. "We hebben ongeveer vier mensen nodig die ons die dag kunnen helpen."