Jonge mantelzorgers moeilijk zichtbaar, voorstelling moet helpen

"Ze zijn er heel veel, maar voor ons als school is het heel lastig om te weten welke kinderen het zijn", zegt Hans de Groot van het Esdal College in Emmen."Jonge mantelzorgers opereren een beetje in stilte, ze komen er niet echt vooruit", stelt De Groot. "Enerzijds omdat ze het heel normaal vinden wat ze doen: zorgen voor een ziek, beperkt of verslaafd familielid. Anderzijds omdat het niet cool is om te vertellen tegen je klasgenoten dat je een ziek familielid verzorgt."Ook de Werkgroep Jonge Mantelzorgers Emmen merkt dat veel jonge mantelzorgers niet op de radar zijn. "Wij hebben het complete overzicht niet", zegt Aaltje Westerhof. De werkgroep organiseert jaarlijks activiteiten voor de doelgroep, maar lang niet alle jonge mantelzorgers komen daarop af."Ze zijn heel moeilijk te bereiken, voor de nieuwe privacywet konden we dat makkelijker. Bij scholen en instellingen zijn soms de kinderen wel bekend, maar zij mogen gegevens niet meer aan ons doorgeven."Leerprestaties kunnen lijden onder de thuissituatie van leerlingen. Om leerlingen bewust te maken van het feit dat klasgenoten thuis een zorgtaak hebben, haalde het Esdal College afgelopen week de interactieve voorstellingnaar Emmen. Onderbouwleerlingen mochten in de voorstelling ingrijpen in gesprekken tussen een mantelzorger en haar docent en vriend.In totaal werd de uitvoering acht keer gespeeld. "Het is aan de leerlingen om de voorstelling aan te passen. Ze zien wat er goed en fout gaat en wat ze kunnen doen om in te grijpen", zegt een van de acteurs. "Dat doen ze hier goed."Voor De Groot staat bewustwording voorop. "Het gaat om aandacht voor de kinderen, dat ze zich gesteund voelen en klasgenoten zien wat voor geweldig werk zij leveren", zegt hij. "En als we het beter in kaart zouden kunnen brengen zouden we beter in kunnen spelen op schoolresultaten van bepaalde kinderen."