Ondernemen in Drenthe: Weg met de oude modellen, het is tijd voor 'sexy' vouwwagens en caravanluifels

Eén van de eigenaren, Gert IJszenga is te gast in Ondernemen in Drenthe. Tot een aantal jaren terug was de vouwwagen min of meer een blok. Behalve die van concurrent Holtkamper uit Emmen. Die vouwwagens zagen er heel robuust uit, maar vormen het hoge segment in de handel. Campooz zit ergens in het midden.Het idee van IJszenga en zijn companen is gerealiseerd. "Wij bouwen een vouwwagen met daar bovenop een tent. Je slaapt op de aanhanger. Dan kan je een heel groot bed maken. Daaronder zit enorm veel ruimte. Mijn collega heeft het voor elkaar gekregen de vouwwagen in drie en een halve minuut op te zetten en in te klappen."De onderdelen voor de vouwwagen komen uit de hele wereld. Het eindproduct wordt in Assen in elkaar gezet. "De meeste tijd wordt gestopt in afmonteren, maar vooral in eindcontrole. Dat is ook nodig om de kwaliteit te garanderen." De concurrentie kijkt trouwens mee. "Ze kijken naar ons. We merken het in beurspresentaties. We zijn wel een beetje trendsetter geweest als het gaat om de presentatie van je merk. Wij kijken daar toch anders tegen aan."Maar IJszenga is inmiddels bezig met een verandering binnen het bedrijf. Het moet van een vouwwagenmerk een kampeermerk worden. Luifels zitten inmiddels ook in het assortiment. "Ook die zijn saai en allemaal hetzelfde. Dat mag wel wat spannender."De stikstofcrisis en discussie rondom PFAS zorgen in ondernemend Drenthe voor problemen. Dat zegt regiomanager Jurgen Elshof van werkgeversorganisatie VNO-NCW-MKB Noord. Het werk droogt op omdat bouwprojecten stil liggen. Bovendien mag er geen grond verplaatst worden, omdat er de vervuilende stof PFAS in zit. Dat is een chemische stof die door de mens is gemaakt en in de natuur niet wordt afgebroken. De politiek worstelt met de mate waarin dit in de grond aanwezig mag zijn.Het is een soort olievlek van problemen volgens Elshof. "We merken nu dat we echt op de trom moeten slaan om niet tot stilstand te komen staan. Er worden bijna geen vergunningen afgegeven voor bouwprojecten. Faillissementen zijn er nog niet, maar uitzendkrachten en ZZP'ers krijgen minder werk."Vivian Oosterbaan is voor zichzelf begonnen als coach. Ze richt zich onder andere op vrouwelijk leiderschap. "Vrouwen lopen tegen meer dingen aan dan mannen. Ik probeer daarin het zakelijke met het menselijke te mixen. Dat gebeurt niet altijd."