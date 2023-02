Geen belangenverstrengeling bij besluit zonnepark Zuidvelde

Gemeenteraadsleden en een wethouder die lid waren van Energiecoöperatie Noordseveld, mogen over de komst van een zonnepark in Zuidvelde besluiten nemen. Een onderzoek naar integriteit heeft uitgewezen dat er geen sprake van belangenverstrengeling is.

Tijdens de raadsvergadering op 1 februari, werd het hamerstuk over het zonnepark Zuidvelde op het laatste moment van de agenda gehaald. Reden daarvoor was dat er eerst een onderzoek naar integriteit moest plaatsvinden. Enkele raadsleden en verantwoordelijk wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) ook lid waren van Energiecoöperatie Noordseveld (ECN). Dat lidmaatschap werd - om alle schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan - door alle betrokken beëindigd.

'Niet strijdig'

ECN regelt voor twee van de drie initiatiefnemers van het zonnepark het lokaal eigendom. Dat houdt in dat zij erop toezien dat ook de omgeving meeprofiteert van het zonnepark. Leden van ECN zouden dus kunnen meeprofiteren van de bouw van het plan. De gemeente leek het daarom verstandig een onderzoek naar integriteit uit te laten voeren.

Volgens griffier Henk Huttinga is uit het onderzoek gebleken dat het lidmaatschap bij ECN 'niet strijdig' is met het raadlidmaatschap. "Omdat ECN zo'n algemeen belang heeft, staat het niet op gespannen voet met de gemeentewet. Zo zal je als lid van de bibliotheek best mee mogen stemmen over een besluit van de raad."

Van privileges is volgens het onderzoek van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) geen sprake, omdat iedere inwoner lid kan worden van de coöperatie en de opbrengst wordt verdeeld onder die leden.

Besluit