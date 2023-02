Chaos Norger nieuwbouwwijk compleet: bewoners maandenlang huis uit

Bewoners van huurwoningen op het Oosterveld in Norg moeten maanden hun huis uit, zodat hun onderkomen grondig kan worden gerenoveerd. In totaal gaat het om zestien huishoudens.

Daarmee is de chaos rondom de huurwoningen - die al bijna 3 jaar duurt - compleet. Sinds de oplevering in het voorjaar van 2020 zijn er problemen bij de huurwoningen in de straat Bergakker. De ventilatie was niet op orde, tegels lieten los en de verwarming deed het in sommige huizen niet goed. Sommige huizen kregen aan de buitenkant een groene kleur. De verantwoordelijk aannemer ging failliet, waardoor Actium de problemen niet op het aannemersbedrijf kon verhalen.

Aan het licht

In de tussentijd zaten de bewoners dus met de problemen. In april 2021 werd er gewerkt aan het bestrijden van stankoverlast en een jaar later werd de warmte en ventilatie van de woningen aangepakt. In november werd duidelijk dat Actium de huurders compenseert met een bedrag van 3.000 euro. De woningcorporatie beloofde vóór 31 maart de problemen te hebben opgelost.

Aan die belofte kan Actium niet voldoen. Om alle problemen nu eindelijk grondig aan te pakken, moeten álle bewoners van de zestien huurwoningen tijdelijk ergens anders onderdak krijgen. "Er komen nu dingen aan het licht die meer tijd vragen om op te lossen", zegt Rob Hoogeveen, manager vastgoed bij Actium. "De renovatie is zó grondig dat wij vinden dat je daar als huurder niet kunt blijven", zegt hij.

Warme deken

"Ik was één van de meest positieve bewoners over dit plan", zegt Fenny Huizeling, die al sinds de oplevering in 2020 aan de Bergakker woont. "Het huis voelde als een warme deken, ondanks dat je wel hoorde over de klachten van andere bewoners. Later kregen wij soortgelijke klachten en nu krijgen we te horen dat we een lange tijd het huis uit moeten."

Huizeling hoeft naar eigen zeggen absoluut niet definitief weg uit de Bergakker. "Dat heb ik van meet af aan gezegd. Daarom hebben we ook geïnvesteerd in het huis en in de tuin. Ik hoorde dat het negen maanden kan gaan duren. Wie gaat dat onderhouden in al die maanden? Actium zegt met een sociaal plan te komen, maar ik vrees dat we er toch financieel bij inschieten. En dan heb ik het nog niet over de emotionele kant van het verhaal. We hebben al lang moeten wachten op de bouw van deze woningen en nu moeten we lang wachten tot de problemen eindelijk zijn opgelost."

Sociaal plan

Rob Hoogeveen zegt dat de duur van de renovatie niet vaststaat. "Dat moet besproken worden met de aannemer die dit gaat doen. De vraag daarbij is onder andere of we alles tegelijk aanpakken, of dat we het per blok doen. Daarover gaan we eerst in gesprek met de bewoners."

Dat gesprek vindt vanavond plaats. Dan gaat het ook over compensatie. "We hebben een standaard sociaal plan binnen Actium, dus dat zal ter tafel komen. Verder gaat het er nu vooral om wat we gaan doen en wanneer we dat gaan doen."