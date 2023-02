Zorghelden op sokken voeren donderdag actie voor beter loon

De sokken zijn blauw van kleur en op elk setje staan de woorden 'Meer geld... voor deze zorgheld' gestikt. Ze worden donderdag gedragen door een paar honderd zorgmedewerkers van de Treant-ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. Een ludieke actie met als inzet meer loon en een betere cao. Terwijl bedenkers Linda Koop en Kim Eisen de sokkenstunt aanvankelijk slechts voor hun eigen oncologieteam in het Scheper Ziekenhuis hadden bedacht. "Het is eigenlijk een uit de hand gelopen grap."

Vandaag werd bekend dat tientallen ziekenhuizen in heel Nederland de deuren gaan sluiten voor niet-spoedeisende hulp. Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en het Isala in Meppel haken aan. De verwachting is dat binnen de Treant Zorggroep (Scheper in Emmen en Bethesda in Hoogeveen) ook acties op touw worden gezet. Vanuit Emmen is er een bedacht die inmiddels op veel navolging mag rekenen.

Volgens Koop ontstaat het idee nadat de onderhandelingen tussen de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in januari klapte. "Waarom dragen we als team niet allemaal dezelfde sokken", legde Koop de bal destijds op de stip. "Je geeft een signaal af naar de werkgevers, laat zien waar je voor staat en bovendien is de actie patiëntvriendelijk." Zo gezegd, zo gedaan.

'Meer geld....voor deze zorgheld'

Koop neemt contact op met Kirsten van Bronckhorst, een collega die werkzaam is in het ziekenhuis in Tiel. Zij maakt grappige en vrolijk ogende sokken die gedragen kunnen worden in de zorg. Samen met Koop en Eisen wordt gewerkt aan een eigen 'design'. De uiteindelijke sok krijgt de kleur blauw mee, de huiskleur van Treant. In de stof staat de niet mis te verstane boodschap richting de werkgevers: 'Meer geld... voor deze zorgheld'.