Hoogevener hoeft voor verzamelen kinderporno niet de cel in

Een 65-jarige man uit Hoogeveen is voor het verzamelen van kinderporno veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Tegen de man was twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk geëist.

De man verzamelde vanaf 2018 kinderporno. Hij was afgekeurd voor zijn werk en kwam toen thuis te zitten. Naar eigen zeggen sloeg de man uit eenzaamheid aan het chatten. Via zijn chatconnecties rolde hij in de wereld van de kinderporno. Door een onderzoek naar kinderporno kwam ook het computeradres van de Hoogevener in beeld.