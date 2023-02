Toerisme in Drenthe in de lift

Twee miljoen toeristen

Volgens Marketing Drenthe kwamen vorig jaar twee miljoen toeristen naar onze provincie. Zo'n driekwart van hen is een zogeheten herhaalbezoeker. Slechts 5 procent kwam voor het eerst naar Drenthe. Een meerderheid van de toeristen boekte een relatief kort verblijf. "De helft van de bezoekers was hier maximaal vier dagen", zegt Marketing Drenthe. Drie op de tien gasten verbleven vijf tot acht dagen in Drenthe. De meeste bezoeken waren - logischerwijs - in april/mei en in juli/augustus.

De meesten kwamen hier voor de natuur, de rust en de ruimte. Ook is het uitgebreide wandel- en fietsnetwerk een reden om naar Drenthe te komen. "Stellen komen vaker dan gezinnen naar Drenthe voor de ruimte of om te fietsen. Gezinnen kiezen daarentegen vaker dan stellen voor Drenthe vanwege een specifieke accommodatie of attractie/evenement of omdat Drenthe dichtbij is", aldus Marketing Drenthe.

Toeristen in Drenthe die eropuit trokken, bezochten in de meeste gevallen een stad of dorp. Ook gingen ze graag uit eten en verkenden ze de natuur, schetst Marketing Drenthe. Uiteraard staat ook het bezoeken van de hunebedden in de top tien van activiteiten.

Horeca vaak dicht op maandag en dinsdag

Drenthe krijgt van de toeristen een 8,7 als rapportcijfer. Een cijfer waar Marketing Drenthe tevreden over is, maar toch zijn er nog wel wat aandachtspunten. "Als er dan toch iets aan te merken valt, dan wordt de horeca relatief vaak genoemd. Zo is men nog wel eens onaangenaam verrast door het geringe aantal horecagelegenheden dat open is, met name op maandag en dinsdag", schrijft de organisatie.