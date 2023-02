Djammen: Epifyse, het is de energie die het doet

Wat voor de één een bak herrie is, is voor de ander een genot voor de trommelvliezen. Dat kunnen de vijf mannen van de alternatieve rockband Epifyse beamen. Het gaat hard en dat vinden ze niet erg. "Het is ten eerste de energie die het met zich meebrengt. Een bonk energie, daar hou ik van", vertelt zanger Quincy van Dijken.

Daar voegt hij aan toe dat er in de metalmuziek, waar Epifyse qua genre tegenaan schuurt, zoveel sub-genres zijn dat je er alle kanten mee op kunt. "Bij elke emotie past wel weer een genre. En dat vind ik het mooie aan de harde muziek: het is niet alleen harde muziek, het is ook heel divers."

Meer dat metal

Hoewel Epifyse tegen metal schuurt, is het volgens de zanger meer dan dat. "Je hoort een beetje grunge, punk, metal en rock. Dat komt allemaal een beetje voorbij." De vijf bandleden hebben ieder een eigen smaak en al die smaken samen vormen Epifyse.

Dat betekent trouwens pijnappelklier betekent. In sommige culturen wordt die gezien als het zesde zintuig. Judas Priest, Halloween en Rammstein zijn zomaar wat namen die de heren lieten vallen toen het gesprek in de studio over muzikale helden ging. Een mooie mix binnen de hardere muzikale genres.

'Call me weirdo'

Drie van de vijf bandleden komen uit Drenthe. Een uit Overijssel en ook iemand uit Brussel, maar de band huist in Zwolle met muziek als bindmiddel. "We houden van muziek. We hebben elkaar ontmoet en we zijn muziek gaan maken", vertelt Quincy.

Het jongste bandlid en ook nieuwste aanwinst is drummer Tim Wienen uit Ruinerwold, waar stevige muziek de inwoners van het dorp niet vreemd is met bands als The Claim, Jammer en Titt'n. Een andere bindende factor tussen de bandleden is de voorkeur voor muziek die niet voor de massa is gemaakt. Misschien juist wel muziek voor de buitenstaanders. En daar gaat het nummer Call me weirdo over. "We kennen allemaal wel van die momenten waarop we denken: ik hoor er niet bij. En dat is helemaal niet erg. Noem me maar een weirdo, ik ben daar trots op." Volgens Quincy is het nummer vrij interpretabel en dat is nu juist het mooie aan muziek.