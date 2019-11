Kinderen onderhouden natuurgebied de Zeijerwiek

De jaarlijkse Natuurwerkdag is morgen, 2 november. In Drenthe gaan jong en oud op bijna zestig locaties aan de slag voor natuur en landschap. Het landschap kan niet zonder vrijwilligers, ze helpen mee door bijvoorbeeld te snoeien, te plaggen of te maaien. Dat is nuttig en goed voor insecten, vlinders of reptielen. Organisator Landschapsbeheer Drenthe nodigt iedereen uit om mee te doen op een van de locaties in Drenthe Op het Veldakkersveen en Landgoed de Lossing in Zeijerveld is al een begin gemaakt. De kinderen zagen, bouwen een broeihoop voor de ringslang en voeren maaisel af. Zo'n vijftig mensen zijn bij elkaar. Met rode wangen werken ze hard door.Tjalling Blüm van Werkgroep Zeijerwiek: "We zijn hier bezig met het bouwen van een broeihoop, een broeibult, in de hoop dat er hier heel veel slangen en salamanders komen. Dus we hebben eerst grove takken neergelegd waar ze een beetje tussen door kunnen kruipen, daarna het losse spul. We hopen dat het een beetje gaat broeien, dat het een beetje warm blijft en dat er dan slangen in gaan wonen."