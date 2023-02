Ingrijpende renovatie enige optie voor groen uitslaande huizen Oosterveld Norg

Om zestien sociale huurwoningen in de Norger nieuwbouwwijk Oosterveld nu écht bewoonbaar te maken, moeten inwoners maandenlang hun huis verlaten. Daarmee hoopt woningcorporatie Actium eindelijk een eind te maken aan de problemen rondom de huizen.

Dát Henk Heijs zijn woning tijdelijk zou moeten verlaten, zag hij wel aankomen. Maar dat het waarschijnlijk negen maanden gaat duren... "Dat vind ik vrij ingrijpend en ik snap niet zo goed waarom. In mijn optiek kan het ook in drie maanden."

Heijs - zelf jaren in de bouw werkzaam geweest - meent dat de renovatie een stuk sneller kan. En hij hoopt het vooral ook. "Ik woon hier prima", zegt hij namelijk. Als het aan hem ligt, komt hij na de renovatie terug op zijn plek op het Oosterveld. Dat hoeft overigens niet, want Actium biedt bewoners de kans om te verhuizen naar nieuw te bouwen huurwoningen in dezelfde wijk. Maar dat hoeft van Heijs niet. "Ik wil hier terugkeren. Maar dan wil ik wel de garantie dat alles nu écht klaar is."

'Geen Actium-kwaliteit'

De afgelopen 2,5 jaar heeft Heijs constant problemen gehad. Met de binnentemperatuur, de groen uitslaande tegels en de pui in de woonkamer. Die laatste is zelfs al eens vervangen. "Maar hij zakt nog steeds door. En de temperatuur bij de pui is vier graden lager dan in de keuken."

De woningen aan de Bergakker (de straat op het Oosterveld waar de huizen staan) heten 'passief' te zijn en daarmee ook kier-vrij. In de praktijk komt er in iedere woning nog steeds wind binnen. Het project aan de Bergakker is - op z'n zachtst gezegd - niet wat men er van verwacht had.

"Daar balen wij van. Dat is echt niet wat we als Actium willen, het is ook niet Actium-kwaliteit", zegt Rob Hoogeveen, manager vastgoed bij Actium. "We hadden het ook echt niet verwacht, op basis van de tekeningen en technische uitkomsten van de woningen. Maar stap voor stap kwamen er steeds meer dingen bij. Daar gaan we nu echt iets aan doen."

Nooit meer?

Een ingrijpende renovatie dus. Niet alleen voor de woning, ook voor bewoners. Want dat ze een vergoeding krijgen van ruim zeven duizend euro, doet weinig af aan het feit dat het vervelend is dat ze zo lang hun plekje moeten missen. "We gaan in de tussentijd hard aan de slag en doen ons best om het korter dan negen maanden te laten duren", belooft Hoogeveen.

Voor de zomer van 2024 moeten alle woningen gerenoveerd zijn. Of er dan nooit meer problemen zijn? "Dat hopen we. Daarom gaan we aanvullende onderzoeken doen in de woningen als die gestript zijn. Zodat we dit hopelijk nooit meer krijgen."