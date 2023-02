VriendenLoterij schenkt ruim acht ton aan Drentse musea

Aan het Drents Museum, dat een meerjarige partner is van de loterij, wordt 441.111 euro geschonken. ''Het Drents Museum ontvangt sinds 2008 jaarlijks een bijdrage van de VriendenLoterij. Mooi dat wij hen, dankzij de deelnemers, dit jaar kunnen steunen met een bijdrage van 441.111 euro", zegt managing director Jonne Arnoldussen van de loterij. "Ook dit jaar zal het Drents Museum het publiek blijven verrassen met absolute blikvangers als de tentoonstellingen Menyala De buitengewone geschiedenis van de Molukkers in Drenthe en Op reis met Vincent Van Gogh in Drenthe.''

Eerder werd al bekend dat museum De Proefkolonie eenmalig 400.000 euro van de loterij ontvangt. Dit geld is bedoeld voor uitbreiding van de tentoonstellingsruimte met een nieuwe expositie over armoede in de samenleving. Hierbij wordt een koppeling gelegd tussen de armoede van toen en hedendaagse armoede in Nederland. Voor deze expositie werkt het museum nauw samen met mensen die in armoede leven.