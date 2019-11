Dit weekend in de Drentse natuur: 2 en 3 november

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda Het Ballooërveld is een prachtig aaneengesloten heidegebied. Tijdens de historische wandeling kom je langs diverse grafheuvels, raatakkers en een galgenheuvel. De natuur is hier nog vrij robuust. Een gids legt uit hoe dit gebied werd gevormd tijdens de afgelopen ijstijden en hoe het vervolgens door hunebedbouwers, boeren en anderen werd ingericht. Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen.Beeldend kunstenaar Erik van Ommen en zijn vrouw Wilma Brinkhof presenteren zaterdag 2 november de expositie en het gelijknamige boek Spitsbergen – logboek van een kunstenaar . Het eerste exemplaar van het boek wordt officieel overhandigd aan Dr. Maarten Loonen van het Arctisch centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. De expositie bestaat uit meer dan zestig olieverfschilderijen, aquarellen en houtsnedes. In november is Van Ommen elke zaterdag en zondag aanwezig om uitleg te geven over de getoonde kunstwerken, de gebruikte technieken en het ontstaan van het boek.Trek je wandelschoenen aan en maak een prachtige herfstwandeling rond het het Grolloërveen . De omgeving van het gebied in het Hart van Drenthe is onderdeel van de ‘Nieuwe wildernis’. Eén van de tien nieuwe wildernissen die Staatsbosbeheer in ons land wil laten ontstaan. Hier ontwikkelt zich in de komende decennia een ruig en bosrijk landschap waar de natuur zichzelf mag zijn. Leer van een gids alles over de ontwikkeling van dit gebied. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur