Werkstraf voor drugsgebruiker die dodelijk ongeluk veroorzaakte bij Nieuw-Amsterdam

De man reed in juli 2021 met een collega in een bedrijfsbus over de A37 bij Nieuw-Amsterdam. Beide mannen werkten in de steigerbouw. Om het zware werk wat lichter te maken gebruikten beiden GHB en speed. Op een recht deel van de weg reed de bus de berm in en klapte tegen een boom. De 35-jarige bijrijder overleefde de klap niet.

De bestuurder was in slaap gevallen, zei hij later tegen de politie. Hij had kort daarvoor nog even zijn auto aan de kant gezet om te rusten., omdat hij zich niet helemaal goed voelde. Kort daarop ging het alsnog mis. Uit bloedonderzoek bleek dat de man een grote hoeveelheid speed en GHB in zijn bloed had.