Hoogeveen gaat door met projecten Buurtgezinnen en Moeders van Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen gaat de komende jaren door met Buurtgezinnen en Moeders van Hoogeveen. In totaal wordt daar jaarlijks ruim twee ton voor uitgetrokken.

Na bijna twee jaar proefdraaien vindt de gemeente Hoogeveen dat Buurtgezinnen vast onderdeel moet worden van het beleid. Het project koppelt families die een steuntje in de rug nodig hebben aan een ander gezin. Die informele zorg werpt zijn vruchten af ziet de gemeente. Het steungezin kan bijvoorbeeld tips geven over de opvoeding of kinderen een dagdeel opvangen, zodat ouders ontlast worden.

Buurtgezinnen is een vrijwilligersproject, maar er wordt wel een coördinator ingezet om gezinnen aan elkaar te koppelen. Hoogeveen trekt jaarlijks 50.000 euro uit voor Buurtgezinnen. Idee is dat de laagdrempelige hulp voorkomt dat later gebruik moet worden gemaakt van duurdere jeugdhulp.

Moeders van Hoogeveen

Voor een ander project, Moeders van Hoogeveen, wordt nu jaarlijks 160.000 euro vrijgemaakt. Sinds 2019 loopt dit van oorsprong uit Rotterdam afkomstige concept in Hoogeveen. Aanstaande moeders worden tijdens de zwangerschap geholpen om gezond te leven. Ook na de bevalling is er hulp van professionals en studenten aan kwetsbare moeders en hun kind.