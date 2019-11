Tim en Anouk wandelen meer dan 1000 kilometer: 'Wees open over je psychische problemen'

Tim en Anouk zaten een tijd lang flink in de mentale kreukels. Omdat hij vroeger veel werd gepest, worstelde Tim met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Tegelijkertijd streed Anouk tegen een depressie. Beiden waren in behandeling bij een psychiatrische kliniek in Ermelo om van hun problemen af te komen.Het ging uiteindelijk de goede kant op met beide patiënten, mede doordat ze over hun problematiek durfden te praten. Er ontstond in de kliniek een band tussen Tim en Anouk, die samen besloten door heel Nederland te wandelen om de mentale problematiek bespreekbaar te maken. Het taboe op dit onderwerp moet er zo snel mogelijk af, vinden zij.De wandelaars zijn over hun eigen problematiek zo open als het maar kan. Daardoor durven ook anderen te praten over hun problemen. "Doordat wij open zijn, merken we dat anderen zich bij ons veilig voelen", vertelt Tim over gesprekken die hij en Anouk voeren met anderen tijdens hun wandeltocht. "Je krijgt dan mee dat er toch veel meer mensen zijn met problematiek dan je denkt."Het gaat niet altijd om zware problematiek, erkent hij. "Maar er zijn veel mensen die zich bijvoorbeeld afvragen: waarom ga ik elke dag naar mijn werk? Die voelen geen erkenning van collega's en dat kan tot een depressie of burn-out leiden. Je merkt dat het leeft en dat mensen het lastig vinden om erover te praten. Anouk en ik hebben het ook jarenlang verzwegen, maar dat is niet goed. Als je openheid wilt creëren, moet je zelf ook open zijn. Het moet uit de taboesfeer."Tim en Anouk begonnen hun wandeltocht van in totaal 1.135 kilometer op 9 september en zijn bijna in alle provincies geweest. Na de vijfdaagse wandeling door Drenthe doorkruisen zij nog Overijssel en Flevoland. Het is een flinke fysieke test, merken zij nu het einde nadert. Daarom was het nodig om even gas terug te nemen voordat de tocht door Drenthe start: bij beide wandelaars hing een griepje in de lucht."Het vreet behoorlijk veel energie", zegt Tim. "Dan heb ik het niet alleen over de wandelingen. Iedereen wil ons verhaal horen. Daarom hebben we aan het begin van deze week niet gelopen en onze rust gepakt."De lopers starten hun Drentse tocht vandaag in Eelde en lopen bijna 28 kilometer naar Assen. Morgen gaat de route verder naar Beilen. Via Ruinen en Meppel sluiten zij de Drentse wandeling op 6 november af en lopen zij de provincie uit richting Zwolle.Met hun actie steunen Tim en Anouk de organisaties MIND en Stichting Omgaan met Pesten. Voor MIND, een organisatie die psychische problemen wil voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunt, is tot nu toe 2.000 euro opgehaald. Aan Stichting Omgaan met Pesten is 1.500 euro gedoneerd. Het geld wordt onder meer besteed aan wetenschappelijk onderzoek en training.