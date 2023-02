Koning trekt met Drentse militairen in Litouwen ten aanval

Op het oefenterrein Pabrade is de koning even 'one of the guys'. Hij trekt met de andere militairen ten strijde in een CV90-infanteriegevechtsvoertuig en ruimt hindernissen op met een Kodiak-bergingstank. Na afloop van de training sprak de koning met de militairen, waarna hij doorreisde naar Vilnius om de president van Litouwen te ontmoeten.