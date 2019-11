Elektrische bussen gaan vanaf december in Drenthe rijden

De streekbussen met een stekker worden inmiddels al getest. De Brabantse busbouwer Ebusco heeft al zestig van deze bussen afgeleverd. Ze moeten driehonderd kilometer op een volle accu af kunnen leggen. Voor die afstanden moeten ze wel flink aan de lader: drie tot vijf uur. Dat gebeurt 's nachts.De bussen die met een pantograaf rijden, zoals trams en treinen ook doen, zijn nog in productie. Busbouwers VDL en Heuliez maken op verzoek van Qbuzz gebruik van hetzelfde laadsysteem, al wordt het nog spannend of alles op tijd klaar is en nog getest kan worden.De bussen met pantograaf gaan rijden in en rond Emmen, Assen en Groningen, en kunnen 150 kilometer op een volle batterij afleggen. Tussendoor opladen zorgt ervoor dat de bus de hele dag door inzetbaar is. Op lijn 2 in Groningen rijden ze al.De CO2-uitstoot van Qbuzz gaat er in één klap negentig procent mee omlaag; de uitstoot van stik- en fijnstof vermindert bovendien fors.Toch kan het OV-bedrijf nog niet helemaal zonder bussen op diesel, want de nieuwe Qliners en dubbeldekkers moeten bijvoorbeeld dagelijks nog lange afstanden afleggen op hoge snelheid. Dit gebeurt overigens wel met schonere diesel:(HVO). Een biobrandstof met minder stikstof, fijnstof en CO2.De uitstoot van Qbuzz gaat dan wel omlaag; aan de levering van stroom moet nog wel één en ander gebeuren. Slechts twintig procent van alle Nederlandse stroom is duurzaam opgewekt. Toch krijgen Drenthe en Groningen in één klap de meest schone bussen van Nederland en dat is een miljoeneninvestering.Wat er gebeurt met de dieselbussen die straks over zijn? Die worden verkocht aan landen met minder strenge milieuregels. Dat zou je kunnen interpreteren als het verplaatsen van het probleem, maar volgens Qbuzz is dat niet het geval. De dieselbussen die nu in die landen rondrijden, zijn veel milieuonvriendelijker dan de huidige dieselbussen van Qbuzz die hier aan de hoogste emissie-normen moeten voldoen.Terwijl de bussen met een stekker in Emmen al worden getest, controleert Qbuzz in de fabrieken van Heuliez en VDL de bussen die nog in aanbouw zijn.Qbuzz won de aanbesteding van het busvervoer in Drenthe en Groningen tot 2030 jaar omdat de busmaatschappij veel meer elektrische bussen wil inzetten dan andere vervoerders. Had het dan nog schoner gekund, is de vraag Ja, maar het moet ook financieel haalbaar blijven.De busvervoerder gaat de komende jaren gestaag door met het bijbestellen van meer elektrische bussen en bussen op waterstof. In 2030 moet al het openbaar vervoer in Nederland zero-emissie zijn. Bekijk hieronder hoe een elektrische bus voor Qbuzz bij VDL in Roeselare wordt gebouwd.