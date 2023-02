Provincie weigert te handhaven bij PAS-melders na eis MOB

Boeren die een PAS-melding hebben gedaan, hoeven voorlopig niet te vrezen dat de provincie Drenthe gaat handhaven. Gedeputeerde Staten (GS) neemt het advies van de Commissie Rechtsbescherming over en gaat niet in op de eis tot handhaven van acht boerenbedrijven van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB).

Die had bezwaar ingediend tegen het niet handhaven op twintig bedrijven die ter goeder trouw voor uitbreiding van hun bedrijf onder de oude PAS-wetgeving een PAS-melding hebben gedaan. Over acht bedrijven is nu uitspraak gedaan door GS. Volgens het MOB werkten de boeren zonder een natuurwetvergunning die ze wel zouden moeten hebben. Eerder zei de provincie hier al over dat dat de betreffende boeren niks fout hebben gedaan. Dit is nu bevestigd door de Commissie Rechtsbescherming.

'150 boerenbedrijven zonder natuurvergunning'