Proef in Weerdinge met uniek asbestapparaat

De provincie Drenthe heeft het apparaat gekocht. De analyser scant binnen een paar tellen of er wel of niet asbest in een dak verwerkt zit.Mehmet Sel, van het bedrijf Ortageo, vertelt hoe het onderzoeken van een dak nu nog in z'n werk gaat. Zo moet hij een monster nemen. "Dat monster moeten we onder bepaalde condities doen. Zo moet ik adembescherming en beschermde kleding dragen. Die kleding wordt na het onderzoek in een asbestzak afgevoerd.""Het monster wat ik genomen heb, moet dubbel verpakt worden en gaat luchtdicht in een speciaal asbestzakje. Dat wordt naar een laboratorium gebracht. Het laboratorium bepaalt of het wel of niet asbesthoudend is." Volgens Sel heb je op z'n vroegst de uitslag binnen twee of drie dagen. "Maar in sommige gevallen kan het ook twee of drie weken duren."Willem Kiers van de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe) test het nieuwe apparaat uit. Binnen tien seconden weet hij hoe het er voor staat. "Dan kan ik een uitdraai maken, dan hebben we een analyse en daar kunnen we mee verder. Binnen een uur kan ik klaar zijn, met het hele onderzoek." Daarnaast hoeft Kiers geen beschermende kleding aan. "Ik heb alleen een ladder en het apparaat nodig. Dat houd ik tegen het dak aan."In het dak dat in Weerdinge onderzocht wordt blijkt asbest te zitten. "De uitslag is ‘chrys’, een van de zes soorten asbest die we kennen in Nederland", zegt Kiers.De 'asbest analyser' moet nog gevalideerd worden, zoals dat heet. Daarna moet 'ie goedgekeurd worden door de overheid. Naar verwachting kan het apparaat, dat zo'n 40.000 euro kost, officieel halverwege volgend jaar in gebruik worden genomen.Weerdinge wil komend jaar collectief asbestvrij worden. Daar maakt de werkgroep Dorpsinrichting Weerdinge zich hard voor. Weerdinge is een soort pilotdorp, waar dus bijvoorbeeld ook dit nieuwe apparaat uitgeprobeerd wordt.