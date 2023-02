GS: Twee ton voor sloop oude brandweerkazerne op vliegveld Eelde

Het college van Gedeputeerde Staten wil 200.000 euro beschikbaar stellen om een oude brandweerkazerne op het voorterrein van Groningen Airport Eelde te slopen. Daarnaast moet met dit geld ook de asbest en grondvervuiling worden gesaneerd.



Gedeputeerde Henk Brink: "Met deze subsidie leveren we een bijdrage aan de sloop van de brandweerkazerne, waardoor een hangaar met kantoorfunctie gebouwd kan worden en de inrichting van de openbare ruimte goed aansluit bij de omgeving. Dit draagt bij aan de uitstraling van de luchthaven."



Met de herinrichting van het voorterrein moet de luchthaven qua uitstraling beter aansluiten bij de omgeving. De ontwikkeling van het voorterrein is onderdeel van een grotere plannen van het vliegveld. Groningen Airport Eelde wil in 2030 een duurzame luchthaven zijn, met elektrisch vliegen en waterstof als speerpunten. In de plannen is ook ruimte voor een nieuw bedrijventerrein vlakbij de oude start- en landingsbaan, een cargoterrein, zonnecarport en waterstoftankstation.