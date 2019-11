Drentse bedrijven openen deuren: dit zijn de meest opmerkelijke

In iedere gemeente doen tal van bedrijven mee aan deze open dag. Bij de gemeente zelf kom je vast weleens over de vloer, maar bij andere bedrijven kan dat niet zomaar. Of is dat misschien een beetje eng. Wij selecteerden enkele opvallende bedrijven die vandaag het publiek verwelkomen.Altijd al eens willen weten wat er zich achter de muren van Kapitein Grantstraat 22 afspeelt? Nooit de stap durven wagen omdat de drempel te hoog is? Vandaag gooit Erotisch Cafe Secret Dreams in Emmen de deuren open voor iedereen van 21 jaar en ouder. In het spannende café staan een hapje en een drankje klaar.Geliefd zijn ze niet in het Noorden en daar hoopt de NAM op allerlei manieren verandering in te brengen. Mede daarom zijn geïnteresseerden vandaag welkom bij de ondergrondse gasopslag Norg bij Langelo. Op die locatie is onder meer de NAM-brandweerwagen te bekijken. Per bus is een rondrit te maken op het terrein van de gasopslag.Liever kom je hier zo min mogelijk, maar bij het overlijden van een naaste wil je dat alles goed geregeld is. Uitvaartzorg BijZonder in Rolde wil vandaag bezoekers informeren over uitvaartmethoden. Ook willen zij stilstaan bij 'toekomstige methoden' zoals humuseren, cryomeren en resomeren.Bekend van zijn gefrituurde kippen. Altijd al willen weten hoe jouw kip bereid wordt? Koks laten vandaag zien hoe ze dat doen. En heb je honger? Gasten kunnen meedoen aan een proeverij en er is een rondleiding.Veel voetbalclubs hebben voordat het seizoen begint hun eigen open dag. FC Emmen gooit zijn deuren voor een tweede keer open. Van 9.00 tot 13.00 uur kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen achter de schermen van de eredivisionist.De open bedrijvendag bij bakkerij Faber in Hoogeveen is vaak een bijzondere happening. De rondleiding is zo populair, dat er een ware run ontstaat op kaartjes. Tijdens de rondleiding wordt het complete proces getoond: van deeg tot gesneden brood.Welke bedrijven nog meer meedoen aan de Open Bedrijvendag, vind je hier