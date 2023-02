'Meerdere bewijzen, waaronder dna-sporen, tegen eigenaar Hoogeveense supermarkt in moordzaak'

Het rechercheteam van de politie heeft in het onderzoek naar de gewelddadige dood van de 32-jarige Jihad Jafo uit Enschede 'meerdere bewijzen' verzameld tegen Hamid S., de eigenaar van een supermarkt in Hoogeveen. Onder de bewijzen zijn onder meer dna-sporen, meldt RTV Oost

Uit het dossier Vlinder, zoals de codenaam voor het rechercheteam luidt, blijkt dat Jafo door pistoolschoten van het leven is beroofd. Hij is twee keer geraakt; een keer in het hoofd en in zijn borst.

Hamid S. kwam 'snel' in beeld

RTV Oost, dat het onderzoeksdossier kent, meldt verder dat S., door de politie al heel snel werd gezien als een person of interest. In eerste instantie werd de eigenaar van van de halal-supermarkt in het Hoogeveense winkelcentrum De Weide gezien als getuige, maar uiteindelijk waren de verdenkingen dusdanig sterk dat werd besloten de woning van S. in Den Ham en zijn winkel te doorzoeken.

Hamid S. was op dat moment nog niet aangehouden en vertelde tegen RTV Oost dat hij 'veel pijn' had van de dood van zijn goede vriend Jihad. En dat hij zelfs nog de boodschappen had geregeld voor het verjaardagspartijtje op de dag van Jihads verdwijning.

Bewijzen

Maar intussen bleek de forensische recherche in het winkeltje van S. op een aantal cruciale sporen te zijn gestuit. Zo was uit het supermarktje het statief van een brandslang verdwenen, terwijl juist Jihads lichaam, toen hij dood werd gevonden, was verzwaard met zo'n statief.

Uit nader forensisch onderzoek blijkt dat het om hetzelfde statief gaat. Ontkennen dat het om zijn statief gaat, heeft voor S. weinig zin schrijft RTV Oost, want op de plek waar het statief in het winkeltje had gestaan, werden sporen teruggevonden die exact matchen met het object waarmee Jihads lichaam was verzwaard. "Het leek wel een legpuzzel, het klopte precies", aldus een bron rond het onderzoek tegenover de omroep.

Ook werd dna van Hamid S. op de crimescene aangetroffen in de vorm van een haar. Die haar werd teruggevonden in een van de knopen van de deken, waarin het lijk van Jihad zat. Verder stuitte de politie in de woning van S. op een deken van hetzelfde type waarin Jihads lijk was gewikkeld. Een vrij zeldzame deken die in Duitsland was gemaakt.