Streekvervoer staakt: Qbuzz roept op reis uit te stellen, wel treinen op Vechtdallijn

Personeel dat vandaag meestaakt wil een nieuwe cao waarin is vastgelegd dat het loon meestijgt met de inflatie. Ook moeten maatregelen worden getroffen om de hoge werkdruk onder buschauffeurs, die rijden voor onder meer Arriva, Qbuzz en Keolis, te verlagen. FNV eist een loonsverhoging van bijna 17 procent voor een jaar, het CNV eist 14 procent verspreid over achttien maanden.

Werkgevers, verenigd in de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), blijven erbij dat die looneis te hoog is. Voorzitter Fred Kagie liet eerder al weten dat dit geld er simpelweg niet is. De werkgevers zeggen dat de marges in het openbaar vervoer heel klein zijn, en dat veel vervoersbedrijven sinds corona verlies draaien. Het loonbod van de VWOV bedraagt 8 procent voor een jaar. Samen met de verbeterde arbeidsvoorwaarden gaat personeel er dan 11 procent op vooruit.