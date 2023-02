Wens van baasjes Nieuw-Buinen in vervulling: dorp krijgt hondenspeeltuin

Baasjes uit Nieuw-Buinen moesten er soms een halfuur voor rijden, maar nu komt-ie ook in de buurt: een speeltuin voor honden. Het initiatief is van inwoner Marije Boelens, die tot frustratie van haar en andere dorpelingen nu afreist naar Borger, Gieten of Pekela om de hond niet aan te hoeven lijnen.

Toen de dorpsvereniging haar inwoners aanspoorde met ideeën te komen voor Nieuw-Buinen, hoefde Boelens niet lang na te denken. "Ik dacht: er moet bij ons in de buurt iets komen, want in de bossen in de buurt zijn loslopende honden verboden. Nadat ik de gemeente mailde, ging het snel. Eigenlijk is alles vrij rap op poten gezet", schetst ze.