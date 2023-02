Gemeenten en vakbonden akkoord over nieuwe cao gemeentepersoneel

De sector waarvoor de cao voor gemeenteambtenaren geldt, telt ruim 187.000 werknemers. De FNV stelde in november een ultimatum nadat het cao-overleg met de werkgevers, de VNG, op niets was uitgelopen.

In het voorlopige akkoord is afgesproken dat de lonen in de laagste schalen met 13 procent omhoog gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vuilnisophalers en medewerkers van de stadsreiniging. Bij de iets hogere schalen, waar bijvoorbeeld een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) onder valt, is een stijging van zo'n 12 procent afgesproken. In de hoogste schalen stijgen de lonen bijna 7 procent.