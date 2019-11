Vrijgave Araujo anderhalf uur te laat binnen: KNVB hard en onverbiddelijk voor FC Emmen

De Drentse club hoopte nog op coulance van de KNVB, omdat in Argentinië vandaag 'Allerheiligen' wordt gevierd en er dus niet wordt gewerkt in dat land, maar de bond houdt zich strikt aan de reglementen. Voor 17.00 uur moesten alle betrokken partijen (waaronder de vorige club van Araujo en ook de Argentijnse voetbalbond) hun akkoord geven voor de overstap naar FC Emmen.De Drentse club kreeg gisteren kort na 17.00 uur van de IND te horen dat de werkvergunning voor Araujo was vrijgegeven. Daarmee was een belangrijke stap gezet, al moest de Peruaan zelf vanochtend in alle vroegte naar Zwolle om die werkvergunning te halen. Vervolgens werd een kopie van die vergunning, plus alle andere documenten voor 10.00 uur afgeleverd bij de KNVB (dat moet volgens de reglementen voor 12.00 uur).Daarmee zou in principe alles in kannen en kruiken te zijn. Maar de KNVB doet in dit soort transfers altijd nog een soort toetsing bij alle betrokken partijen. Het bondsbureau in Argentinië bleek, vanwege de feestdag, niet te bereiken. Uiteindelijk werd er toch een Argentijnse official gevonden, maar zijn akkoord kwam dus te laat.