Vrouw van gezin Ruinerwold 'in het geheim' gecremeerd

De vrouw van Gerrit Jan van D. (67) is in 2004 in volledige beslotenheid gecremeerd in Zwolle. De politie onderzoekt nog of zij de moeder is van de zes jongeren die negen jaar lang zijn vastgehouden in een boerderij in Ruinerwold.

Dossier Gezin Ruinerwold

Wil je alles lezen over het gezin dat jarenlang geïsoleerd zat in een boerderij in Ruinerwold? Bijvoorbeeld over de verdachte Josef B., of de Moonsekte waartoe het gezin behoorde of wil je meer lezen over het leven van het gezin in Zwartsluis en Hasselt? Bekijk hier een overzicht van alle artikelen en video's.