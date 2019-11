Dick Lukkien: Wij een seizoen zonder stress? Wake up!

Het gaat bij ons mis bij het ingrijpen, dat is een repeterend verhaal. Dat ingrijpen zit 'm in veel dingen. In positie kiezen, het hoogste tempo lopen, situaties herkennen en op elkaar reageren. Dick Lukkien, trainer FC Emmen over de nederlagen tegen FC Twente en NAC

Vrijgave Araujo anderhalf uur te laat binnen: KNVB hard en onverbiddelijk voor FC Emmen

FC Emmen Rood Wit TV, met Dick Lukkien en Anco Jansen